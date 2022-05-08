شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى تدريباته اليوم، الأحد، على ملعبه استعداداً لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة مساء غد الاثنين باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن العشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للقاء.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.

ونجح الطلائع فى خطف نقطة التعادل من أنياب الأهلى ثم فاز على الإسماعيلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالدورى، وحث طارق العشرى لاعبيه على احترام لاعبو البنك الاهلى لخطف النقاط الثلاث مشدداً على أن البنك الاهلى يقدم مباريات مميزة هذا الموسم فى الدوري ولن يكون خصماً سهلا.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة حيث فاز في 6 مباريات و الهزيمة في 5 مباريات و التعادل فى مثلها.