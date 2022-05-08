شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتوج ببطولة جي بي مورجان للاسكواش بعد فوزه على لاعب بيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، ببطولة "جي بي مورجان" للاسكواش، التى استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 1 إلى 8 مايو الجاري بقيمة 115 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على منافسه دييجو إلياس لاعب بيرو بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 76 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 16-14, 9-11, 11-9, 11-5.

يذكر أن نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، توجت بلقب السيدات ببطولة "جي بي مورجان".

وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على منافستها الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-7, 11-3.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر مايو الجاري، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الثاني على التوالي منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضي.