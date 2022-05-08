شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر لاعبيه من كتيبة حلمى طولان ويطالبهم بحصد الثلاث نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه من مواجهة إنبى، مؤكدًا أن الفريق البترولى يمتلك عناصر مميزة، وحلمى طولان مدير فنى على أعلى مستوى، مطالبهم بالتركيز وعدم التفريط فى نقاط المباراة، واستغلال انشغال الأهلى بالبطولة الأفريقية، ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين، وأكد لهم أن مستواهم فى المباريات الأخيرة مطمئن، وأن معظم اللاعبين بدأوا استيعاب أفكاره وخططه والفريق فى تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن الدوري يقترب هذا الموسم فى ظل تحقيق الفريق للانتصارات المتتالية، بالإضافة لتعثر الأهلي المنافس المباشر على لقب الدورى، وهو ما يجعل كل الظروف مهيأة لحصد لقب الدورى للموسم الثاني على التوالي.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة، والذى لعب 3 مباريات أقل، سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة فى الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.

الزمالك - 41 نقطة بيراميدز - 35 نقطة الأهلي - 33 نقطة فيوتشر - 28 نقطة سموحة - 27 نقطة

ويأتى جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022 كالتالى..