شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة فاركو ويحدد موقف عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فيوتشر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة فاركو، فى المباراة المقرر إقامتها غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني لفيوتشر، بقيادة علي ماهر، موقف عمر كمال عبد الواحد ظهير أيسر الفريق من المشاركة أمام فاركو، بعد تعرضه مؤخرا لوعكة صحية وغيابه عن التدريبات.

واطمأن على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، على دكة بدلاء الفريق، وذلك بعد ودية البلاستيك التي خاصها استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة بالدورى وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصطفى البدري وأليو نداي.

وقرر على ماهر مواصلة الاستعدادت القادمه لمباريات الدوري العام دون راحة عقب الفوز الذي حققه فيوتشر على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

واقتحم فريق فيوتشر المربع لذهبي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة ليرتقى للمركز الرابع، جمعها الفريق من 16 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.