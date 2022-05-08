شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة الذهاب أمام وفاق سطيف ويبدأ التفكير فى موقعة الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة وفاق سطيف الجزائرى التي أقيمت أمس، السبت، باستاد الأهلي والسلام فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطالب الجهاز الفني بـ"طي" صفحة الذهاب والتفكير فى لقاء العودة بالجزائر، المقرر له السبت المقبل، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت وسط جمهور المارد الأحمر شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل لقاء الحسم فى المغرب الذي سيكون أكثر ندية وإثارة.

ويطير الأهلى للجزائر بعد غد، الثلاثاء، على متن طائرة خاصة بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي.

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.