شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر الأحد 15 مايو الجارى باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة من التدريبات فى أعقاب الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتطلع الفريق لاستمرار مسيرة الانتصارات والمضي قدما نحو تحسين مركز الفريق بجدول بطولة الدوري وعودته للمسار الصحيح بعد تولي جهاز فني جديد وفي ظل الدعم المستمر من الجماهير التي تعد شريكا أساسيا في إنتصارات الفريق.

وأعرب حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، عن رضاه من أداء اللاعبين بعد الانتصار على المصري البورسعيدي واستعادة نغمة الفوز من جديد، وقال الجمل، "المسئولية صعبة وقد تكون انتحارية، لكن بالروح القتالية والتحفز واللعب برجولة سنستمر في حصد الثلاث نقاط تواليا وتخطى عقبة تراجع مركز الفريق بجدول المسابقة المحلية”.

وأضاف الجمل، "قبلت تلك المهمة في ظل حجم الدعم والثقة التي يمنحها لي أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم المهندس يحيى الكومي رئيس النادي”.

وتابع "أشكر الجماهير على دعمها ومساندتها لي وللاعبين واعدهم بأنني والجهاز الفني المعاون سنقدم أقصى ما لدينا من أجل الخروج من تلك المحنة وإعادة الفريق لوضعه المعروف للجميع “.

واختتم حديثه قائلا،”الفترة الحالية تحتاج إلي التكاتف والمساندة لاستكمال مسيرة النتائج الإيجابية وأؤكد لكم بأن القادم أفضل”.