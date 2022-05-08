شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يواجه السعودية ودياً استعدادا لدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب رجال الكرة الطائرة الأول مواجهة ضد نظيره السعودى، اليوم الأحد، فى إطار معسكر الفراعنة المغلق باستاد القاهرة فى إطار الاستعداد لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المحدد لها شهر يونيو المقبل بوهران بالجزائر.

وبدأ منتخب الفراعنة فى السابعة مساء الجمعة أول تدريبات معسكره المغلق باستاد القاهرة، بعد نقله من التجمع الخامس لأحد فنادق مدينة نصر.

ويخوض منتخب مصر ودية أخرى غدا، الاثنين، أمام البحرين باستاد القاهرة، فى إطار المعسكر الذى يستمر لمدة 10 أيام بدون أساسيين الأهلى والزمالك.

ومن المقرر أن يتم تصفية اللاعبين خلال هذا المعسكر لضمهم إلى الأساسيين، حيث إن الأهلى يرتبط بالسفر إلى تونس لخوض البطولة الأفريقية وسينضم لاعبوه عقب انتهائهم، بينما يحصل لاعبو الزمالك على راحة.

ويتولى القيادة الفنية للمنتخب الهولندى جيدو فورمالين، حيث يأتى التعاقد مع مدير فنى فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يونيو المقبل، فضلاً عن بطولة العالم والتى سيتحدد موعد جديد لها بعد سحبها من روسيا.

وكان يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الماضى قبل التراجع عن تولى المهمة.