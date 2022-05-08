شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى فى "إياب" نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

نهائي دوري أبطال أفريقيا من المقرر أن يقام أواخر شهر مايو بين المتأهل من مواجهتي الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائرى، والوداد المغربي ضد بترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري

ويلتقى الأهلى مع البنك الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء 18 مايو الجارى باستاد المقاولون العرب بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلى فى الدوري المصرى

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10، وتعادل 1-1 فى مباراته الأخيرة بالدوري مع سيراميكا.

مواعيد مباريات الأهلى من الجولة 18 وحتى 23 من الدوري

الأهلى ضد الإسماعيلى – "مؤجلة" والموعد لم يحدد.

البنك الأهلى ضد الأهلى – الأربعاء 18 مايو 2022.

إنبى والأهلى - مؤجلة من الجولة الـ15 - 21 مايو - استاد المقاولون

الأهلى والزمالك - مؤجلة ليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

المقاولون ضد الأهلي - الأحد 29 مايو 2022.

الأهلي ضد غزل المحلة - الأربعاء 23 يونيو 2022.

سموحة ضد الأهلي الثلاثاء - 29 يونيو 2022.

تأجيل قمة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى للدوري

تأجلت قمة الدور الثاني من الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة، وتقرر أن تقام 8 مباريات من الجولة 20 خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل، بينما سيقام لقاء الزمالك ضد الأهلي على ملعب السلام يوم 19 يونيو المقبل.

تأجيل مباراة الاهلى والإسماعيلى فى الدور الثانى للدوري

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مواجهة الإسماعيلي ضد الأهلى فى افتتاحية الدور الثانى بمسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يأتي ذلك بسبب مباراة الأهلى المقبلة ضد وفاق سطيف الجزائري فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.