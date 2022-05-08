شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: الأهلي يحتاج التعاقد مع ظهير أيمن وأتمنى إعارة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد ناجي جدو، نجم الأهلي سابقا، أن الأهلي يحتاج التعاقد مع ظهير أيمن، قائلا: "الأهلي يحتاج التعاقد مع ظهير أيمن خلال الفترة المقبلة، وتكون لديه مواصفات هجومية مميزة".

وقال جدو، في تصريحات تليفزيونية: "كريم فؤاد لاعب جيد، ولكن أرى أن الأهلي أيضا في حاجة إلى التعاقد مع ظهير أيمن جديد تكون لديه مواصفات هجومية خاصة".