شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: الأهلي يحتاج التعاقد مع ظهير أيمن وأتمنى إعارة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى محمد ناجي جدو، نجم الأهلي سابقا، أن الأهلي يحتاج التعاقد مع ظهير أيمن، قائلا: "الأهلي يحتاج التعاقد مع ظهير أيمن خلال الفترة المقبلة، وتكون لديه مواصفات هجومية مميزة".
وقال جدو، في تصريحات تليفزيونية: "كريم فؤاد لاعب جيد، ولكن أرى أن الأهلي أيضا في حاجة إلى التعاقد مع ظهير أيمن جديد تكون لديه مواصفات هجومية خاصة".
ووجه نجم الأهلي السابق نصيحة خاصة إلى مجلس إدارة الأهلي بضرورة أن يخرج حسام حسن، لاعب الفريق معارا لاستعادة مستواه.
وأضاف جدو: "لابد أن يخرج حسام حسن للإعارة من الأهلي، من أجل استعادة مستواه مرة أخرى، ولابد أن يحصل بيرسي تاو على حقه، اللاعب ظهر بشكل مميز وعاد بقوة من خلال التسجيل".
وختم حديثه قائلا: "لابد أن يحصل طاهر محمد طاهر على حقه أيضا اللاعب قدم مستوى مميزا ضد وفاق سطيف".