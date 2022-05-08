اخبار الرياضه

مروان محسن يشارك فى تدريبات فيوتشر استعدادا لفاركو.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يشارك فى تدريبات فيوتشر استعدادا لفاركو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق فيوتشر استعدادا لمباراة فاركو، المقرر إقامتها غدا الاثنين بمنافسات الجولة 18 بالدوري العام، مشاركة مروان محسن، مهاجم الفريق، في التدريبات التي أقيمت بمعسكر فيوتشر في الإسكندرية، استعدادا للقاء المرتقب.

 

وغاب مروان محسن عن المشاركة مع فيوتشر منذ شهر نوفمبر الماضي بعد تعرضه للإصابة بكسر في شظية القدم، حيث خضع اللاعب لعملية جراحية بالقاهرة، قبل أن يخوض مرحلة علاج تأهيلي في إسبانيا.

 

وعاد مروان محسن مؤخراً إلى فيوتشر، حيث بدأ مرحلة الجري بدون كرة على هامش تدريبات الفريق، قبل أن يظهر في مران فيوتشر الأخير.

 

واطمأن على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، على دكة بدلاء الفريق، وذلك بعد ودية البلاستيك التي خاصها استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة بالدورى، وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصطفى البدري وأليو نداي.

 

واقتحم فريق فيوتشر المربع الذهبي، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة ليرتقى للمركز الرابع، جمعها الفريق من 16 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

 

f789c596-55d1-4fb2-a13f-556397ce9eb7

 

 

2b5f272c-64e1-4abf-8149-9e10f0de1e89

 

 

27ad6200-c491-4589-879e-ba51d369e986

 

 

67fd3ad2-1363-420e-a85e-a8dbf8cebd37

 

 

abb0c212-ae3f-4d82-9237-8763e3c6297d

 

 

e8144cca-9df4-44c9-abe4-15504cc0d1ab

 

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا