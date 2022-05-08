شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يشارك فى تدريبات فيوتشر استعدادا لفاركو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق فيوتشر استعدادا لمباراة فاركو، المقرر إقامتها غدا الاثنين بمنافسات الجولة 18 بالدوري العام، مشاركة مروان محسن، مهاجم الفريق، في التدريبات التي أقيمت بمعسكر فيوتشر في الإسكندرية، استعدادا للقاء المرتقب.

وغاب مروان محسن عن المشاركة مع فيوتشر منذ شهر نوفمبر الماضي بعد تعرضه للإصابة بكسر في شظية القدم، حيث خضع اللاعب لعملية جراحية بالقاهرة، قبل أن يخوض مرحلة علاج تأهيلي في إسبانيا.

وعاد مروان محسن مؤخراً إلى فيوتشر، حيث بدأ مرحلة الجري بدون كرة على هامش تدريبات الفريق، قبل أن يظهر في مران فيوتشر الأخير.

واطمأن على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، على دكة بدلاء الفريق، وذلك بعد ودية البلاستيك التي خاصها استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة بالدورى، وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصطفى البدري وأليو نداي.

واقتحم فريق فيوتشر المربع الذهبي، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة ليرتقى للمركز الرابع، جمعها الفريق من 16 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.