شكرا لقرائتكم خبر عن بلماضى: جئت إلى القاهرة لمؤازرة وفاق سطيف والهزيمة برباعية أمام الأهلى صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال بلماضى، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أنه أتى إلى مصر من أجل مؤازرة فريق وفاق سطيف أمام الأهلى في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، ولكن النتيجة كانت صعبة للغاية.

وقال جمال بلماضى، في لقاء مع مراسل قناة أون تايم سبورت: "جئت إلى هنا لمؤازرة الفريق الجزائرى ضد الأهلى ، ولكن النتيجة كانت صعبة جدا عليه، وهناك شوط ثان في الجزائر لا نعرف ماذا سيحدث فيها".

وأضاف مدرب الجزائر: "وفاق سطيف تأثر كثيرا بعد طرد أحد لاعبيه ومن الصعب جدا أن تواجه الأهلى على ملعبه منقوصا لاعب، كنت أتوقع صعوبة المباراة ولكن لم أتخيل أنها بهذه الصعوبة".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، وبيرسي تاو.

وجاءت التشكيلة الأساسية للوفاق أمام الأهلي كالتالي: خذايرية، لعريبي، بلقروي، زيتي، فرحاني، قاراوي، بوطيش، قندوسي، جحنيط، جابو، وبن عياد.