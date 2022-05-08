شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والاتحاد.. حكمان أجنبيان فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجولة الأولى من مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال بين الأهلى والاتحاد السكندرى، ويتولى إدارة المباراة طاقم أجنبى حيث طلب الناديان من اتحاد السلة استقدام حكام اجانب لإدارة الدور النهائي، على أن يتحمل الأهلى والاتحاد تكاليف استقدام الحكام.

وبالفعل أنهى مسئولو اتحاد السلة الاتصالات مع لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، ومن المقرر أن يدير اللقاء غدا حكمان أحدهما صربى والآخر من البوسنة .

كان الاتحاد المصري لكرة السلة تلقى طلبًا خلال الايام الماضية من ناديي الاتحاد السكندري والنادي الأهلي طرفي نهائي دوري السوبر لموسم 2021-2022 لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات سلسلة نهائي المسابقة.

واتفق ناديي الاتحاد والأهلي خلال الساعات الماضية على مخاطبة مجلس إدارة الاتحاد المصري لاستقدام أطقم تحكيم أجنبية لإدارة مباريات النهائي وهو ما تمت الموافقة عليه من جانب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وبدأ الاتحاد المصري إجراء اتصالاته مع لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" للاستعانة بأطقم تحكيم أجنبية لإدارة نهائي دوري السوبر الذي ينطلق غدا.