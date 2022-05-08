شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: اقتراب الأهلي من الوصول لنهائي أبطال أفريقيا يقربه من حصد اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عادل مصطفى، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يضمن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الفوز على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي برباعية نظيفة.

وقال عادل مصطفى، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لم يتأهل بعد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، لا يوجد شيء مضمون، هذا ما اعتدنا عليه في الأهلي علينا التركيز في كل مباراة".

وأضاف: "الأهلي إذا تأهل للمباراة النهائية من دوري الأبطال الأفريقي هذا الموسم سيحصد اللقب".

واختتم حديثه قائلا: "الأهلي في المباريات الكبرى دوما ما يكون في الموعد خاصة في النهائيات".

ونجح فريق الأهلي في الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي وي السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى نهائي البطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ "محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، وبيرسي تاو".

وجاءت التشكيلة الأساسية للوفاق أمام الأهلي كالتالي: "خذايرية، لعريبي، بلقروي، زيتي، فرحاني، قاراوي، بوطيش، قندوسي، جحنيط، جابو، وبن عياد".