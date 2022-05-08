شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: موسيماني لا يهتم بالدوري مثلما يفعل بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجي جدو، نجم الأهلي، أن بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، السبب في اختلاف مستوى فريقه بين الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وقال جدو، في تصريحات تليفزيونية: "أداء الأهلي في الدوري مختلف عن دوري أبطال أفريقيا بسبب موسيماني، المدرب لا يهتم بمباريات الدوري مثلما يهتم ويركز في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "أكبر دليل على ذلك أن موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة طويلة قبل مباريات الدوري عكس مباريات دوري أبطال أفريقيا".

ونجح فريق الأهلي في الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي وي السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى نهائي البطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ "محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، وبيرسي تاو".

وجاءت التشكيلة الأساسية للوفاق أمام الأهلي كالتالي: "خذايرية، لعريبي، بلقروي، زيتي، فرحاني، قاراوي، بوطيش، قندوسي، جحنيط، جابو، وبن عياد".