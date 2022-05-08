شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه عن مشادته مع باهر المحمدى: ضغط زيادة وتوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسنى عبد ربه، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، على مشادته مع باهر المحمدى عقب مباراة المصرى البورسعيدى، مؤكدا أنها ناتجة عن زيادة الضغط والتوتر بسبب الحالة التي يمر بها الفريق.

قال عبد ربه، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق: "باهر المحمدى أخويا وكابتن الفريق وحاولت إصلاح العلاقة المتوترة بينه وبين جماهير الاسماعيلى".

وأضاف حسنى عبد ربه: "لاعبو الإسماعيلى يلعبون تحت ضغط كبير بسبب تراجع النتائج والأهم من حصد الثلاث نقاط أمام المصرى البورسعيدى هو عودة الروح للدراويش وبشكر مجلس إدارة الإسماعيلى على منحى الفرصة في التواجد بالجهاز الفني".

وتابع مدير الكرة بالإسماعيلى: "سيتم صرف مكافأة الفوز على المصرى اليوم الأحد ونرغب في العودة إلى مكاننا الطبيعى والجميع يشعر بحجم المسئولية والكل يعلم أن الدراويش في خطر ونعمل جاهدين على إصلاح النتائج".

وفاز الإسماعيلى على نظيره المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

واستعاد الدراويش بريق الانتصارات في أول ظهور لحمزة الجمل كمدير فنى خلفا لحمد إبراهيم، وذلك بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام طلائع الجيش بهدف نظيف وأمام إنبى بهدفين نظيفين ليعيد الإسماعيلى البسمة إلى جماهيره.