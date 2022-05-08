شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعانى من غياب 4 لاعبين أمام طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد بصفة نهائية غياب 4 لاعبين عن فريق البنك الأهلى في المواجهة القادمة أمام طلائع الجيش في افتتاح مباريات الدور الثانى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت الغيابات كالتالى محمود الزنفلي، حارس مرمى الفريق، بسبب تراكم الإنذارات، حيث حصل على الإنذار الثالث في مباراة إنبي الماضية، بينما يغيب الثلاثى النيجيري معروف يوسف ومحمد فتحي وفادي فريد بداعى الإصابة.

وواصل لاعبو فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية بملعب الشرطة الرياضي بالعباسية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الإثنين المقبل باستاد جهاز الرياضة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وشهد مران اليوم فقرة تكتيكية تحت إشراف خالد جلال، المدير الفني، الذي أصر على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية الهجومية وكيفية اختراق دفاعات المنافس واستغلال الفرص المتاحة على المرمى.

وخاض حراس مرمى الفريق تدريبات قوية تحت إشراف إسلام يوسف مدرب حراس الفريق الذي حرص على إعطاء تعليمات فنية بكيفية المشاركة في عملية التحضير وبناء الهجمة من الخط الخلفي.



تدريب فريق الاهلى (5)



تدريب فريق الاهلى (6)



تدريب فريق الاهلى (7)



تدريب فريق الاهلى (8)



تدريب فريق الاهلى (9)



تدريب فريق الاهلى (1)



تدريب فريق الاهلى (2)



تدريب فريق الاهلى (3)