شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: قلقان على الأهلى فى الدورى وأفريقيا وموسيمانى كان متميزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق، أن الأهلى حقق نتيجة كبيرة جدا أمام وفاق سطيف الجزائرى وتأهل بنسبة 90% إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.

وقال طه إسماعيل، في مداخلة بالفيديو مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "الأهلى حقق نتيجة كبيرة أمام وفاق سطيف وبنسبة 90% تأهل لنهائى أفريقيا، ولكن الأهلى لم يظهر بمستواه الحقيقى، وهذا هو نصف مستوى الأهلى؛ لأنه لو كان في فورمته كان يقدر يكسب أكثر من ذلك".

وأضاف طه إسماعيل: "موسيمانى أدار المباراة بشكل رائع خاصة لما منح بيرسى تاو حرية الحركة، وكان في يومه النهاردة بعد تسجيله هدفين وصناعة هدفين لزملائه، ويأخذ 8 من 10 لأنه ما زال يتأخر في عمل التغييرات ولا يغير إلا بعد الدقيقة 60، ولكنه كان موفقا جدا في التغييرات، خاصة بعد تسجيل محمد شريف".

وتابع: "قلقان على الأهلى في بطولة أفريقيا والدورى، خاصة أن مواجهة الوداد المغربى مقلقة جدا؛ لأنه فريق مميز، ولو لعب المباراة في المغرب ستكون مشكلة كبرى، وأرفض فكرة إقامة نهائي دورى أبطال أفريقيا في المغرب".

وأضاف: "أتمنى من موسيمانى تصحيح الأخطاء، وإعادة الفريق لمستواه في مباريات الدورى؛ لأن الفريق يفقد نقاطا كثيرة خلال آخر المباريات، بعد الخسارة من المصرى والتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا".