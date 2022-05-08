شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان لمؤمن زكريا بعد الفوز على وفاق سطيف برباعية: وشك حلو علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وليد سليمان، صانع ألعاب النادي الأهلي، رسالة إلى مؤمن زكريا بعد مساندته للفريق الأحمر، والذي حقق فوزا كبيرا على وفاق سطيف الجزائري في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعت الفريقين على استاد السلام وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: والله وشك حلو علينا يا مؤمن ربنا يتم شفاك علي خير يارب.

و عبر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عن سعادته بالفوز العريض الذى حققه على وفاق سطيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد ‏الأهلي ‏وي السلام، في ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، موضحا أنه تعلم بعض الدروس في الفترة الأخيرة، خاصة أنه يعمل في مجال التدريب منذ 21 عاما.

وقال موسيماني، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "يجب أن نتحلى بالصبر، لا يوجد لاعب سيئ، وسعيد أن عودة بيرسي تاو جاءت في مباراة مهمة بنصف النهائي".

وأضاف: "حتى الدقائق الثلاثة الأخيرة كنت أثق ان لدينا القدرة على التسجيل وطالبت اللاعبين بالقتال لتسجيل المزيد من الأهداف، سنذهب للجزائر بكامل الاحترام للفريق المنافس، ونعرف أن الأمور لم تنتهى بعد".

وتابع: "أنا لا اقلق من النتائج، أقلق فقط حينما تغيب عنا الحلول ولا نقدر على خلق الفرص، وفاق سطيف لم يكن موفقا ونحن استفدنا من ذلك وهذه هي كرة القدم".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، أليو ديانج، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، وبيرسي تاو.

وجاءت التشكيلة الأساسية للوفاق أمام الأهلي كالتالي: خذايرية، لعريبي، بلقروي، زيتي، فرحاني، قاراوي، بوطيش، قندوسي، جحنيط، جابو، وبن عياد.