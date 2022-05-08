شكرا لقرائتكم خبر عن الكومي: لم تكن لدينا أي نية لإقالة المدربين وأعد بشكل مغاير الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يحيى الكومى، رئيس نادى الإسماعيلى، أنه لم يكن لديه أي نية لإقالة المدربين من الإسماعيلى، ولكن النتائج هي التي تجبر الإدارة على التغيير، وتحدثت مع الفرنسي ديسابر.

وقال يحيى الكومى، خلال لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "أزمة الإسماعيلى ليست وليدة هذه الأيام ولكن تراكم سنوات ماضية، أبرزها الاستغناء عن اللاعبين المتميزين، وحاولنا تعويضهم بلاعبين، ولكن لم ينجح منهم إلا لاعبان فقط، والباقى لم يأخذوا فرصتهم ولم يظهروا بشكل جيد مع الفريق".

وأضاف: "أتمنى بقاء الفريق والخروج من الأزمة التي يعانى منها الفريق، ولم تكن لدى أي نية لإقالة المدربين ولكن النتائج هي التي تجبر الإدارة على التغيير، والآن أسندنا المهمة لكباتن النادى وولاد النادى لإنقاذ الفريق".

وتابع رئيس الإسماعيلى: "تحدث مع ديسابر واتفقنا على مجيئه ولكن لم تتم قبل إسناد المهمة لحمزة الجمل، وأطالب رجال الإسماعيلى الشرفاء لمساندة الفريق في هذه الأزمة، واللاعبون حصلوا على أكثر من 50% من مستحقاتهم ونسعى لإكمال مستحقاتهم".

واختتم: "أعد الجماهير بصفقات كبيرة، وسيكون شكل الفريق الموسم المقبل مغايرا تماما عن الوضع الحالي، ولكن نمر من هذا الموسم وستكون لنا تحركات مختلفة".