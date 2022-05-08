شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونوران جوهر يخوضان منافسات نهائي بطولة جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة "جي بي مورجان" للاسكواش، التى تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 1 إلى 8 مايو الجاري بقيمة 115 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكان ثنائي وادي دجلة على فرج المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات تأهلا إلى المباراة النهائية للبطولة، ويلتقي على فرج مع منافسه البيروفي دييجو إلياس، فيما تواجه نوران جوهر منافستها الأمريكية أماندا صبحي .

وفاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على زميله بوادي دجلة مازن هشام بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-4, 11-4.

فيما فازت نوران جوهر على منافستها الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 7-11, 11-5.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر مايو الجارى، وواصل النيوزيلاندى بول كول تربعه على صدارة تصنيف الاسكواش للشهر الثالث على التوالى، بينما جاء على فرج لاعب وادى دجلة فى المركز الثانى، وفى المركز الثالث محمد الشوربجى، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وتقدم زاهد سالم مركزين ليستقر في المركز الثامن، وتراجع مروان الشوربجي مركزين ليحتل المركز التاسع، كما تراجع فارس الدسوقي مركزين ليحتل المركز العاشر.