شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم: جمهور الأهلى يحرك الصخر وبطولة أفريقيا من نصيبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الشكر إلى جمهور القلعة الحمراء لمساندتها المستمرة للاعبين، مؤكدا أن الفوز الذى حققه الأحمر على وفاق سطيف الجزائرى، سيكون مريحا في مباراة العودة بالجزائر.

قال عبد المنعم، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 2": "الفوز على وفاق سطيف مهم جدا والنتيجة الكبيرة ستصب في صالحنا في مباراة العودة بالجزائر ودائما الأهلى يبحث عن وضع بصمته".

وأكد محمد عبد المنعم أن جمهور الأهلى يحرك الصخر، مشيدا بالدعم المتواصل الذى يقدمونه للاعبين، مشيرا إلى أن بطولة أفريقيا بنسختها الحالية ستكون من نصيب النادى الأحمر.

نجح فريق الأهلي في الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي وي السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى نهائي البطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي.