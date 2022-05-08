شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب طائرة الأهلي يكشف موقف المصابين قبل المشاركة ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سامح ظلام، إخصائي التأهيل والإصابات لفريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، إن أحمد قطب، لاعب الفريق، تحسن بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة بعد التدريبات العلاجية التي خضع لها على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أن اللاعب شارك بشكل طبيعي في المران الجماعي، وأنه أصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

وأضاف إخصائي التأهيل أن اللاعب جاريت مواجاتوتيا يعاني من الإصابة بجزع في الأربطة الداخلية والخارجية للكاحل، مشيرًا إلى أن حالة اللاعب تحسنت بشكل كبير، بعد أن شارك في جزء من مران الفريق وذلك في إطار برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة.

وأضاف الدكتور سامح ظلام أن اللاعب سيشارك في المران كاملًا في غضون الـ48 ساعة المقبلة، ويكون تحت تصرف الجهاز الفني.

ويواصل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي الاستعداد لبدء منافسات بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في تونس والتي يستعد لها الفريق بشكل مكثف.