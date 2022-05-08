أحمد عبد القادر: الفوز منحنا الأفضلية أمام وفاق سطيف ولكن لم نتأهل بعد

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد القادر، صانع ألعاب النادى الأهلى، أن الفريق حقق المطلوب منه في مواجهة وفاق سطيف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلى وي السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وقال أحمد عبد القادر، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على المكسب واللاعبين قدمت المطلوب منها وكنا محتاجين نفرح الجماهير بعد الفترة الماضية، وموسيمانى طلب من اللاعبين استغلال الفرص وتحقيق فوز يريحنا في مباراة العودة".

وأضاف أحمد عبد القادر: "الفوز الكبير منحنا الأفضلية وشال من على أكتاف اللاعبين الضغط قبل مواجهة الإياب، ولكن لم نتأهل بعد ونسعى إلى تحقيق الفوز في الإياب والتأهل للنهائى للمرة الثالثة على التوالي وإن شاء الله نحقق اللقب".

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة في محاولة للتحكم في رتم اللعب وفتح ثغرات بين خطوط الفريق الضيف، وألغت تقنية الفار هدف التقدم للأهلي بقدم طاهر محمد في الدقيقة الثالثة مستغلا ارتباك فريق وفاق سطيف بعدما وصلته كرة طولية من أليو ديانج واستلمها بشكل جيد ومررها على يسار حارس الفريق الجزائري، معلنا تقدم الأهلي بهدف مبكر، رغم أن باملاك تيسيما حكم الساحة احتسبها هدف في البداية.

وتحصل فريق وفاق سطيف على أول ركلة ركنية في الدقيقة العاشرة ولعبت الكرة على حدود منطقة الستة قبل أن يبعدها حمدي فتحي لاعب الأهلي، من مناطق الخطورة، واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب في محاولة للوصول إلى مرمى وفاق سطيف وإحراز هدف التقدم.

وسدد حسين الشحات كرة مباشرة على مرمى وفاق سطيف في الدقيقة 18 ولكنها مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وأهدر بيرسي تاو فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 20 بعدما انفرد بمرمى وفاق سطيف وسددها على يسار الحارس ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وسدد أحمد عبد القادر تصويبة رائعة، ولكنها ارتطمت في العارضة وعادت إلى أرضية الملعب، وبعدها بدقيقة صوب حسين الشحات تسديدة بنفس الطريقة ارتطمت بالقائم وعادت إلى الملعب، ولكن الحكم المساعد أشار باحتساب تسلل على الشحات.

وسجل بيرسي تاو هدف التقدم للأهلي برأسية بعد استقباله عرضية متقنة من علي معلول في الدقيقة 30 من عمر المباراة، مستغلا خطأ مدافع الفريق الجزائري.

وأشهر تيسميا البطاقة الحمراء لأمير القروي، لاعب وفاق سطيف، بعد العودة إلى تقنية الفار؛ بسبب وجود تهور على قدم حسين الشحات في الدقيقة 33 من عمر المباراة، ليستكمل الفريق الجزائري المباراة بـ10 لاعبين.

وأهدر الشحات فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 من هجمة مرتدة وسددها مباشرة على المرمى، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر، وحصل الأهلي على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 نتيجة عرقلة الشحات ولكن لم يتعامل معها لاعبو الأهلي بشكل جيد وتعود الكرة للشحات الذي سددها على المرمى ولكن بعيدا عن الثلاث خشبات.

وسدد عبد القادر تصويبة مباشرة على مرمى سطيف في الدقيقة 45 من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة مدافع الفريق الجزائري ولكن مرت أعلى العارضة، وأهدر وفاق سطيف فرصة التعادل في الدقيقة 46 وسط دربكة بدفاع الأهلي بعد متابعة ركلة حرة مباشرة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وواصل الأهلي سيطرته على مجريات اللعب مع بداية الشوط الثاني وهدد مرمى وفاق سطيف في أكثر من مناسبة ولكن بدون فاعلية أمام المرمى، وسدد بيرسي تاو تصوبة على مرمى الفريق الجزائري ولكنها ارتطمت بالدفاع ووصلت سهلة في يد حارس المرمى.

وأحرز طاهر محمد هدف التعزيز للأهلي في الدقيقة 54 بعد متابعته تمريرة بيرسي تاو ووضعها رأسية في المرمى الجزائري، وهدد تاو مرمى وفاق سطيف في الدقيقة 57 ولكنها ارتطمت بالقائم وتحولت إلى ركلة مرمى.

وسدد طاهر محمد تصويبة قوية على مرمى وفاق سطيف في الدقيقة 61 ولكن أمسك بها سفيان خذايرية فيما أشار الحكم المساعد بتسلل على الأهلي، وأجرى الأهلي أول تغييراته بنزول محمد شريف ولويس ميكيسوني بدلا من طاهر محمد وحسين الشحات في الدقيقة 68 لتنشيط الشق الهجومي.

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 72 من هجمة منظمة للأهلي من الجبهة اليسرى، أنهاها شريف بعدما تسلم تمريرة سحرية من بيرسي تاو ووضعها أعلى حارس وفاق سطيف، وشارك محمد مجدي أفشة في الدقيقة 73 بدلا من حمدي فتحي.

وأجرى الأهلي تغييرا جديدا في الدقيقة 80 بنزول وليد سليمان بدلا من عبد القادر، وأهدر أفشة فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87 بعد استلامه تمريرة سحرية من وليد سليمان بعدما صوبها أعلى العارضة، وهدد وفاق سطيف مرمى الشناوي في الدقيقة 89 بتصويبة، ولكنها مرت أعلى العارضة.

وأضاف بيرسي تاو الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 90 بعد متابعته لتمريرة محمد هاني السحرية من داخل منطقة الجزاء، وسددها بيسراه في شباك الجزائرية، واستمر تفوق الأهلي حتى نهاية المباراة بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.