الامارات | ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشل فريق ليفربول في مواصلة مطاردة لقب الدوري الإنجليزي بعدما فقد نقطتين بالتعادل الإيجابي على أرضه أمام توتنهام في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المرحلة 36 من المسابقة، ولم ينجح النجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي في قيادة فريقه أو إحراز أي هدف في المباراة حيث تكفل أفضل لاعبي الريدز في المباريات الأخيرة الكولومبي دياز، بإحراز هدف التعادل بعدما كان ليفربول متأخراً بهدف.

وأعطى تعادل ليفربول الفرصة لفريق مانشستر سيتي في الابتعاد بفارق 3 نقاط إذا نجح في الفوز على كريستال بالاس في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الأحد، وذلك برغم صدارة ليفربول الحالية للبطولة بفارق الأهداف ولكنه يحتاج الأن إلى معجزة وهي أن يخسر السيتي في مباراة من المباريات الأربع المقبلة.

وطبقاً لحساب رابطة الدوري الإنجليزي عبر حساب تويتر، فإن محمد صلاح، لم يقوم بتسديد أي كرة على مرمى توتنهام خلال المباراة وهو ما يعني ابتعاده تماماً عن المرمى ومستواه المعروف، كما فقد صلاح الكرة خلال المباراة في 20 مرة وهو بالتأكيد رقم كبيراً جداً على هداف الدوري الإنجليزي حتى الأن.

وكان محمد صلاح قد أثار الجدل مؤخراً بتصريح لم يخرج عنه من قبل عندما قال عقب فوزه في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أوروبا وصعوده إلى المباراة النهائية أنه يريد مواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة بسبب فوز الريال عليهم من قبل في نهائي البطولة من 4 مواسم، وهو يريد أن يرد هذا الفوز.

وتسبب هذا التصريح في الكثير من التعليقات من جانب الجمهور وعشاق فريق ريال مدريد خاصة بعد مباراة توتنهام والتي لم يقدم فيها اللاعب مستواه المعهود أمام الفرق الكبرى.

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