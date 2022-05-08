العين يقترب من التتويج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل العين انطلاقته الناجحة في الدوري الإماراتي لكرة القدم واقترب خطوة جديدة من التتويج باللقب إثر فوزه 1 / 0 على مضيفه الظفرة أمس في المرحلة الـ22 من المسابقة.

واستفاد العين من الدفعة المعنوية الهائلة التي نالها من الفوز بلقب كأس رابطة المحترفين إثر تغلبه بركلات الترجيح على شباب الأهلي دبي، وحقق فوزا مهما جديدا في الطريق نحو لقب الدوري.

ورفع العين رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن كل من الوحدة والجزيرة والشارقة أصحاب المراكز الثلاثة التالية ليصبح بحاجة إلى انتصار واحد في المباريات الأربع المتبقية ليتوج بطلا للدوري.