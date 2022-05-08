بوتشيتينو: من الصعب تقييم موسم جيرمان

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وودع سان جيرمان دوري الأبطال على يد ريال مدريد الإسباني، لتثار بعدها الشكوك حول مصير بوتشيتينو الذي خلف توماس توخيل في تدريب بطل فرنسا في يناير 2021.وقال بوتشيتينو أمس «من الصعب للغاية تقييم الموسم.عندما جئت قبل عام ونصف العام كان الهدف الرئيس هو الفوز بلقب دوري الأبطال، بعد أن فشلنا في تحقيق هذا الهدف أصبحت الأمور صعبة».
وأضاف «رغم كل شيء، هناك حالة من الرضا للفوز باللقب العاشر في الدور الفرنسي في تاريخ النادي، دائما ما يكون الفوز بلقب محلي بمثابة إنجاز».
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