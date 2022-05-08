مانشستر سيتي يطمح لضم بوجبا

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ومن الممكن أن يرحل بوجبا (29 عاما) عن المنافس مانشستر يونايتد بعد الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، حيث إن عقده سينتهي مع يونايتد مع نهاية الموسم.ورفض لاعب خط الوسط عرضا من يونايتد في الصيف الماضي.
وحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، يسعى مانشستر سيتي الذي يدربه بيب جوارديولا إلى توقيع عقد مع بوجبا لمدة 4 أعوام مع توفير إمكانية لتجديد العقد لمدة عام آخر.
يذكر أن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان يسعى إلى ضم الفرنسي الدولي أيضا.
وانتهى الموسم الحالي بالنسبة لبوجبا بشكل مبكر، وذلك بعد أصيب في ربلة الساق خلال مباراة يونايتد أمام ليفربول في أبريل الماضي، والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف نظيفة.
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