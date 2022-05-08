«بوهلي» يشتري تشيلسي مقابل 25. 4 مليارات جنيه إسترليني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أن تحالفا تجاريا يقوده تود بوهلي وافق على كافة الشروط لشراء النادي من رومان أبراموفيتش مقابل 25. 4 مليارات جنيه إسترليني (24. 5 مليارات دولار).

وفاز بوهلي، المشارك في ملكية فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول، بسباق شراء تشيلسي، وسط الاستحواذ الرياضي العام الأكبر في التاريخ.

ويتعين على بوهلي وشركة كليرليك كابيتال، ومارك والتر، وهانزي يورج فيز الانتظار لحين الحصول على موافقة رابطة الدوري الممتاز والحكومة البريطانية قبل التوقيع على عقد الاستحواذ.

وذكر بيان لنادي تشيلسي» يمكن لنادي تشيلسي لكرة القدم أن يؤكد التوصل لاتفاق مع مجموعة ملاك جدد، بقيادة تود بوهلي، كليرليك كابيتال، مارك والتر، هانز يورج فيز، للاستحواذ على النادي».

وأضاف البيان «من إجمالي الاستثمار الحالي، سيتم تخصيص 5. 2 مليار جنيه استرليني لشراء الأسهم في النادي، مثل هذه العائدات سيتم إيداعها في حساب بنكي مجمد في المملكة البريطانية مع وجود نية بالتبرع بـ100 % منه للجمعيات الخيرية وفقا لما أكده رومان أبراموفيتش. سيتطلب الحصول على موافقة الحكومة البريطانية لنقل الإيرادات من الحساب البنكي المجمد في المملكة المتحدة». وتابع» بالإضافة إلى ذلك سيلتزم الملاك الجدد بضخ 75. 1 مليار جنيه استرليني كاستثمارات أخرى لفائدة النادي. هذا يتضمن استثمارات في ستامفورد بريدج (استاد النادي)، الأكاديمية، فريق السيدات، استاد

كينجسميدو، بالإضافة لاستمرار تمويل مؤسسة تشيلسي».

وأكد البيان «من المتوقع أن يتم استكمال بيع النادي في نهاية مايو الحالي، بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة. المزيد من التفاصيل سيتم تقديمها في ذلك الوقت».