شكرا لقرائتكم خبر العقوبات تلاحق المتغطرسين الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر سيفرين «إنه لا يزال من المحتمل أن تواجه أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، عقوبات، بسبب رفضهم التراجع عن فكرة إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي».

وتعد تلك الأندية الثلاثة هي الوحيدة من بين مجموعة الأندية التي كانت قد أعلنت عن مشروع إطلاق بطولة تحت مسمى «دوري السوبر الأوروبي»، والتي سرعان ما انهارت في أبريل 2021.

وفي أبريل الماضي، كانت محكمة في مدريد قد رفعت القيود التي تمنع اليويفا من فرض عقوبات على الأندية الثلاثة، التي لا تزال تدعم فكرة إطلاق البطولة الجديدة، رغم انسحاب الأندية التسعة الأخرى التي كانت ضمن قائمة الأندية المؤسسة.

وقال سيفرين في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية إن فرض عقوبات على الأندية الثلاثة لا يزال أمرا محتملا، وانتقد «الغطرسة الكبيرة» لتلك الأندية.

وأضاف سيفرين، «إن الأندية لها الحرية لفعل ما تريد، لكن لن يجرى السماح لها بالمشاركة في بطولات اليويفا إذا جرى إحياء فكرة المشروع.

وقال سيفرين «بالطبع هذا محتمل (معاقبة الأندية)، لكن لنرى ما سيحدث. التواصل الوحيد الذي تلقاه اليويفا منهم جاء عبر المحاكم، لقد حاولوا الدخول في تحد معنا في كل مكان».