أنشيلوتي: أعيش شهر عسل في الريال

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واحتفل ريال مدريد بلقبه الـ35 في الدوري الإسباني بعد اكتساح إسبانيول 4 / 0 الأسبوع الماضي، كما بلغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا عبر فوزه المثير بنتيجة 6/ 5 على مانشستر سيتي الإنجليزي في المربع الذهبي.ولدى سؤاله عما إذا كان يستمتع بولايته الثانية في النادي الملكي، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي «من الممكن القول أنني استمتع بالأمر أكثر من أي وقت مضى».
وأضاف «لكني استمتعت بالوقت الذي قضيته في نابولي على سبيل المثال، حتى لو لم أفز بألقاب فإنني استمتعت في كل الفرق التي دربتها».
وأشار «في إيفرتون لم أفز بلقب لكني أحببت الفوز على ليفربول، إيفرتون كان متعثرا، وأنهينا الموسم في مركز جيد بجدول الترتيب مع إيفرتون».
وأوضح «ريال مدريد مختلف، نعم إنها فترة شهر عسل، لازلت في شهر عسل طويل، من ديسمبر حتى مايو، أتمنى أن يستمر الأمر حتى نهاية مايو».
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