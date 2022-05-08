الهلال يعالج جراح الفيحاء بتفتيت ضمك

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وكان الهلال خسر قبل يومين 0/ 1 أمام الفيحاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19.وسمح الهلال لمضيفه بالتقدم مبكرا عن طريق الأرجنتيني ايميليو زيلايا الذي سجل هدفه من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، لكنه احتاج إلى مرور أكثر من نصف ساعة على هدف ضمك الأول لإدراك التعادل، حيث نجح اللاعب الشاب مصعب الجوير في تعديل النتيجة عند الدقيقة 36.
ورفض ضمك انتهاء الشوط الأول بالتعادل، حيث تقدم مجددا ولكن هذه المرة عبر هدف منصور حمزي في الدقيقة 40 انتهى عليه الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، واصل ضمك صموده مقابل بحث مستمر للهلال عن تعديل النتيجة ومن ثم الفوز، وفي الدقيقة 75 أعاد البرازيلي ماثيو بيريرا المباراة إلى نقطة البداية والتعادل بتسجيله هدفا مهما لفريقه ساعد به زملاءه على رفع رتم وإيقاع المباراة وتكثيف الهجوم نحو مرمى المستضيف.
وبعد مرور 4 دقائق على هدف بيريرا، سجل المالي موسى ماريغا هدفا ثالثا للهلال وتحديدا في الدقيقة 79.
كما أن هداف الدوري حتى الآن، النيجيري أوديون إيجالو ترك بصمته هو الآخر في المباراة بتسجيل هدف فريقه الرابع ليرفع به عدد أهدافه إلى 20 هدفا.
الحزم والفيحاء
وعلى ملعبه في الرس، تغلب الحزم على ضيفه الفيحاء 3/ 1، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ويستمر في مؤخرة الترتيب، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 33 نقطة في المركز السادس.
سجل للحزم ذعار العتيبي (17) ونوفل الزرهوني (59) ولوكا ستويانوفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة الساسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
في المقابل، سجل هدف الفيحاء الوحيد، الكسندر تراجكوفسكي في الدقيقة 45.
فوائد الهلال أمس
- استعاد المركز الثاني سريعا بعد أن رفع رصيده إلى 52 نقطة
- حقق الفوز الأول على ضمك في المحالة منذ صعود الأخير لدوري المحترفين
- تجاوز آثار الهزيمة الماضية من الفيحاء
- عزز مهاجمه أوديون إيجالو صدارته للهدافين (20 هدفا)
- نجاحه في العودة للمباراة وتحقيق الفوز بعد أن تأخر مرتين
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