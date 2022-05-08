شكرا لقرائتكم خبر مهاجمون لم يحتفلوا بهدف واحد في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت إحصاءات خاصة بهدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل اختتام الجولة الـ26 أمس، أرقاما غريبة يبدو بعضها مذهلا، فمقابل قائمة الهدافين التي يحتكرها محترفون أجانب يتقدمهم مهاجم الهلال القادم إليه من فريق الشباب، النيجيري أوديون ايجالو برصيد 19 هدفا، هناك قائمة تضم لاعبين لم يسجلوا هدفا واحدا بينهم عدد من الأجانب ومتصدر هدافي المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم برصيد 17 هدفا، مهاجم الحزم حاليا محمد السهلاوي.

كمان أن هداف المنتخب السعودي في التصفيات المزدوجة الأخيرة التي انتهت بتأهل الأخضر لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، مهاجم الهلال صالح الشهري، لم يسجل في الدوري سوى هدف واحد فقط من 19 مباراة، فيما سجل خلال التصفيات 7 أهداف.

ويغيب الشهري عن المشاركة مع الهلال في الجولات المتبقية نتيجة انتهاء موسمه عقب إصابته خلال دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ومن بين الأرقام التي أظهرتها أهداف الدوري الذي تبقى على نهايته 4 جولات فقط، أن مدافع الأهلي، الألباني إزغان أليوسكي تفوق على عدد كبير من المهاجمين ولاعبي الوسط من خلال تسجيله 6 أهداف، كما أن هناك مدافعين آخرين نجحوا في التسجيل مقابل، فشل مهاجمين في مهمتهم الأساسية.

ويضاف للأرقام الصادمة أيضا، أن صاحب أغلى صفقة في التعاقدات الشتوية الماضية، مهاجم فريق النصر الأوروجوياني جوناثان رودريغيز لم يسجل سوى هدف واحد فقط

كما أن مهاجم الحزم الحالي كارلوس ستراندبيرج، سجل أيضا هدفا واحدا فقط، بينما كان في الموسم الماضي أحد أخطر المهاجمين عندما لعب معارا لأبها، حيث سجل مع الأخير 16 هدافا.

ويتربع عدد من لاعبي الوسط على صدارة الهدافين في فرقهم رغم تمتع هذه الفرق بمهاجمين معروفين، كما هو الحال في النصر والرائد والاتفاق والحزم.

لاعبو وسط هدافون:

أندرسون تاليسكا (النصر) 16 هدفا

كريم البركاوي (الرائد) 11 هدفا

كريستيان كويفا (الفتح) 8 أهداف

سالم الدوسري (الهلال) 6 أهداف

نعيم السليتي (الاتفاق) 6 أهداف

غونزالو مارتينيز (النصر) 6 أهداف

إيفر بانيجا (الشباب) 6 أهداف

سفيان بن دبكة (الفتح) 6 أهداف

المدافعون الأكثر تسجيلا للأهداف:

إزغان أليوسيك الأهلي 6 أهداف

إياغو دوس سانتوس 4 أهداف مع التعاون قبل الانتقال للشباب

أحمد حجاز الاتحاد 3

سامي الخيربي الفيحاء 2

أحمد رشاحييل الشباب 2

حمدان الشمري الاتحاد 2

حسن الجبريي الطائي 2

يانغ هيون سوو الهلال 2

ماوريسيو أنتونيو الباطن 2

سريجيو فيتور ضمك 2

أمني عطويش أبها 2

مهاجمون سجلوا هدفا واحدا فقط:

جون ماري (الشباب)

محمد الصيعري (الفيصلي)

عبدالعزيز العرياين (الباطن)

كارلوس سرتاندبريج (الحزم)

هزاع الهزاع ( الاتفاق)

يوسف نياكايت ( الاتفاق)

صالح الشهري ( الهلال )

جوناثان رودريغيز ( النصر )

مهاجمون فشلوا في التسجيل:

محمد الثاين ( الطائي)

فهد الجهني ( الطائي)

الطيب مزياين (أبها)

مازن أبورشارة (ضمك)

إيزكيل هينتي (الحزم)

زي لويس ( التعاون)

عبدالرحمن اليامي (ضمك)

محمد مجريش ( الأهلي )

محمد السهالوي (الحزم)

معاذ عفانة (أبها)

حسن آل سليس ( الاتفاق )

صامويل أوسو (الفيحاء)