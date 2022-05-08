الأهلي يبدع ويمتع ويضرب وفاق سطيف برباعية في نصف نهائي دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الأهلي فوزاً هاماً على فريق وفاق سطيف الجزائري ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "الأهلي وي اسلام".

دخل الأهلي المباراة بقوة، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول له في الدقيقة الثالثة من اللقاء عن طريق طاهر محمد طاهر، إلا أن حكم المباراة يقرر إلغاءه بداهعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 21، حرم القائم الأيسر أحمد عبد القادر من هدف محقق للأهلي بعد تسديدة قوية.

وبعدها بدقائق، يعود القائم الأيسر من جديد ليحرم الأهلي من هدف آخر بعد تسديدة صاروخية من حسين الشحات.

وفي الدقيقة 30، تمكن الأهلي أخيرا من إحراز هدفه الأول عن طريق بيرسي تاو عرضية نموذجية من طاهر محمد طاهر.

وفي الدقيقة 34، تحصل لاعب وفاق سطيف أمير قروي على البطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف ضد حسين الشحات.

وفي الشوط الثاني، أضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 54 من كرة رأسية.

وفي الدقيقة 72، أضاف البديل محمد شريف الهدف الثالث للأهلي بعد تمريرة سحرية من بيرسي تاو.

وتمكن بيرسي تاو من تسجيل هدف الأهلي الرابع أمام وفاق سطيف بعد تمريرة سحرية من محمد هاني.

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.‏

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

وجاء تشكيل فريق وفاق سطيف كالتالي:

خدايرية - مختار - كندوسي - أكرم جحنيط - فرحاني - رياض بن عياد - دجابو - أمير القروي - لعربي - هشام بلقروي - عبد القادر بوتيش.