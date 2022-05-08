شكرا لقرائتكم خبر عن "سبحة" إبراهيم حسن تتصدر مشاهد مران الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت "سبحة" إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندرى أبرز مشاهد مران الفريق استعدادا لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام،كما اصطحب خالد الغندور ومحمد مجدى أطفالهما إلى التدريبات.

وخاض الأنجولى مابولولو التدريبات الجماعية بصورة طبيعية ليصبح جاهزا لمواجهة سموحة في "ديربى"الإسكندرية فيما تألق معظم اللاعبين الذين شاركوا في المران الجماعى وعلى رأسهم هشام صلاح الظهير الأيمن.

وحضر أحمد عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد السكندرى المران الجماعي وعقد جلسة مع عماد النحاس المدير الفني للاطمئنان على حالة اللاعبين فضلا عن توفير كل سبل الدعم والراحة للفريق من أجل العودة لمكانتهم الطبيعية في ترتيب جدول الدورى العام.

من ناحية أخرى فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على طلائع الأسطول بهدف نظيف ودياً سجله كريم ممدوح، وحرص النحاس على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق السكندرى للنقاط.

ونجح الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندري فى تجهيز الثلاثى موبولولو المهاجم الأنجولى وهداف الفريق و نادر رمضان ومحمود شبانة بالإضافة إلى عودة سعيدو سمبورى والذى غاب عن الفريق فى المباراتين السابقتين بسبب الطرد فى مباراة الزمالك.

يعتبر محمد عبد السلام هو اللاعب الوحيد الذى يغيب عن صفوف الفريق لنهايه الموسم بعد أن أصيب اللاعب فى الضامة وعضلات البطن السفلى وسافر اللاعب الى القاهرة للعلاج.

ورفض محمد مصيلحى رئيس النادى صرف مكافأة الفوز الأخيره على المحلة مؤكدا أن موقف الفريق مازال فى مكانة لاتليق بالفريق ووعد بالافراج عن المستحقات وصرف االمكافآت فى حال الفوز على سموحة.



إبراهيم حسن

أحمد مجدى



النحاس



خالد الغندور

عماد النحاس مدرب

عماد النحاس

مابولولو

هشام صلاح