شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم: كان نفسي أشارك أمام وفاق سطيف وسأتواجد في لقاء العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه أمام وفاق سطيف الجزائري في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعت الفريقين على استاد السلام وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

وقال محمد عبد المنعم، عبر قناة الأهلي: الحمد لله على المكسب على أرضنا بنتيجة تريحنا هناك، وأشكر الجماهير التي دعمت الفريق بشكل مستمر، لما بنركز ونتعب ربنا بيكرمنا والإصابة منعتني كان نفسي أشارك وسط جمهورنا وان شاء الله اكون موجود في مباراة العودة.

وأضاف: ربنا يكرمنا وتكون البطولة من نصيبنا وسنركز لكي نسعد كل جماهير الأهلي، الأمور تسير بشكل جيد في الإصابة وبعد الإجازة التي حصلنا عليها لمدة يومين سأشارك في التدريب.

ونجح فريق الأهلي في الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي وي السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى نهائي البطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي.