شكرا لقرائتكم خبر عن تكريس العقدة.. موسيماني قاهر الأندية العربية مع الأهلي في 14 مباراة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، فريقه لاكتساح وفاق سطيف الجزائرى برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلى وي السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى بيرسى تاو "هدفين" في الدقيقتين 30 و90، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 54 ومحمد شريف في الدقيقة 74.

موسيمانى لعقدة الأندية العربية .

وواصل موسيمانى أرقامه المميزة مع النادى الأهلى أمام الأندية العربية بعد الفوز على وفاق سطيف، حيث لعب ضد الأندية العربية "14" مباراة في دوري أبطال إفريقيا لم يخسر في أي منها، فاز في 11 مباراة وتعادل 3 مواجهات ولم يتذوق طعم الخسارة.

جاءت نتائج الأهلى مع موسيمانى أمام الأندية العربية في دورى أبطال أفريقيا كالتالى:

الوداد المغربى 0 /2 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2020

الأهلى 3/ 1 الوداد المغربى "إياب نصف النهائي" 2020

الترجى 0 /1 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/0 الترجى "إياب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/2 المريخ السودانى دور المجموعات 2022

المريخ السودانى 1 / 3 الأهلى دور المجموعات 2022

الهلال السودانى 0/ 0 الأهلى دور المجموعات 2022

الأهلى 2 /0 الهلال السودانى دور المجموعات 2022

الأهلى 2/ 1 الرجاء المغربى "ذهاب ربع النهائى" 2022

الرجاء المغربى 1/ 1 الأهلى "إياب ربع النهائى" 2022

الأهلى 4 /0 وفاق سطيف "ذهاب نصف النهائي" 2022