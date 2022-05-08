شكرا لقرائتكم خبر عن الصخرة: الأهلي استحق الفوز على وفاق سطيف بسبب الروح.. وأعجبتني لقطة تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وائل جمعة، نجم الأهلي سابقا، أن الفريق الأحمر استحق الفوز على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب الروح والأداء الذي ظهر عليه اللاعبون في مباراة اليوم، متمنيا أن يستمر الأهلي بنفس الروح العالية.

وقال الصخرة، في تصريحات تليفزيونية: "أعجبتني لقطة اعتذار بيرسي تاو لجماهير الأهلي، بعد الهدف الرابع مع زميله محمد هاني، واللاعبون يشعرون بالتقصير تجاه الجماهير الحمراء، بسبب تراجع الأداء في الفترة الماضية".

وأضاف جمعة: "الأهلي أكبر ناد في أفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب وقميص الأهلي يوزن فرق أخرى وهو النادي الوحيد في أفريقيا الذي يوفر للفريق كل شيء من لاعبين ويوفر للجهاز الفني كل الرغبات المطلوبة".

واختتم: "الأهلي ينظم معسكرات في أي مكان ويحتفظ بلاعبيه بعكس أندية أخرى تبيع لاعبيها، ولديه كيان ونظام يسير عليه، ولذلك الفوز على وفاق سطيف مهم، وهو ما يقربه بنسبة 99% من الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".