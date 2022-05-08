شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: عايزين نعمل حاجة لنفسنا ونحقق البطولة الأفريقية الثالثة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد الشناوي، قائد الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على وفاق سطيف برباعية نظيفة في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "أبارك للاعبين كانوا رجالا والجهاز الفني والإدارة وعملنا ماتش كويس جدا".

وأضاف الشناوي، خلال تصريحات تليفزيونية: "كنا عاملين معسكر مفتوح وتلاه معسكر مغلق لأننا نعلم قيمة البطولة الأفريقية وعايزين نعمل حاجة لنفسنا ونجيب البطولة الأفريقية التالتة لينا مع الأهلي، وعشان نفرح جمهورنا".

وتابع: "كان فيه إصرار على مصالحة الجماهير ولدينا خبرات للتعامل مع تراجع الأداء، ولما كنا مقصرين قلت خلال المؤتمر الصحفي بالأمس مفيش عندنا أعذار، واللاعبون حصلت على راحة كافية قبل مباراة اليوم والأهم بالنسبة لنا هو إسعاد الجمهور وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وإسعاد الجماهير وعشان كده يبقوا عارفين تعب الجمهور لما ييجي من أول اليوم عشان مساندة الفريق".

واستطرد: "جمهور الأهلي ورانا في المواقف الصعبة وساعدنا في إننا نعدي من مواقف صعبة زي مباراة الرجاء في المغرب ومباراة الهلال السوداني".

واختتم: "نفرح النهاردة ونقفل على نفسنا رغم الفوز برباعية ولكن نقفل على نفسنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة بالجزائر".