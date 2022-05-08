شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 5 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلى يضع قدما فى نهائى أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على وفاق سطيف برباعية

الأهلى يضع قدما فى نهائى أبطال أفريقيا بعد تغلبه على وفاق سطيف برباعية

نجح فريق الأهلي في الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي وي السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى نهائي البطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

اتحاد الكرة يضع خطة للمنتخبات الوطنية واختيار مدير فنى للجبلاية

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بياناً حول وضع خطة للمنتخبات الوطنية المختلفة واختيار المدير الفني للجبلاية خلال المرحلة المقبلة.

المصرى يخطر اتحاد الكرة بخصم 25% من عقود لاعبى الفريق بعد واقعة التمرد

أخطر النادي المصري اتحاد الكرة بخصم 25% من عقود اللاعبين بعد واقعة تمردهم ورفضهم الانتظام فى معسكر الفريق، ويعقد مساء اليوم، السبت، مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية اجتماعاً مع معين الشعباني المدير الفني للفريق، لمعرفة مطالب المدرب التونسي وتحديد ملامح الفترة المقبلة، وحسم مصير بقائه مع الفريق بعد تصريحاته السابقة حول صعوبة استكمال مهمته مع المصري.

أسامة نبيه: فريق الأمل بالزمالك سيخوض وديات أمام فرق الدورى الممتاز

أكد أسامة نبيه، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمدير الفني لفريق الأمل بالنادى، أن فكرة تكوين وإنشاء فريق الأمل جاءت لتدعيم الفريق الأول باللاعبين المميزين عقب إكسابهم خبرات اللعب مع الكبار عن طريق المباريات الودية، وسيتم تدريبهم وفقاً لسياسة وخطط الفريق الأول بالنادى ليكون الأمل امتدادا للفريق الأول.

رمضان صبحى يعود لصفوف بيراميدز فى مواجهة المقاصة

يعود رمضان صبحى، جناح فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لصفوف فريقه فى مواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الإسماعيلي يفقد جهود ارتكازه أمام سيراميكا

يغيب عماد حمدي، ارتكاز الإسماعيلي، عن مواجهة سيراميكا كليوباترا، والمقرر انطلاقها منتصف مايو الجاري على استاد الإسماعيلية الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ 19 بمسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم الإنذارات.

رابطة الأندية تقرر الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء سيناء بمباريات الأسبوع الـ18

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، الوقوف دقيقة حدادا في جميع مباريات الأسبوع الـ18 من عمر الدوري المصري، على أرواح شهداء الواجب الوطني أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين استشهدوا اليوم، إثر التصدي لمحاولة الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء وإحباط محاولة تفجيرها من قِبَل العناصر الإرهابية الغاشمة.