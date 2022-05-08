شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يواصل التألق في المباريات الإقصائية ولا يعرف الهزيمة مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، فريقه لاكتساح وفاق سطيف الجزائرى برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلى وي السلام، في إطار ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى بيرسى تاو "هدفين" في الدقيقتين 30 و90، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 54 ومحمد شريف في الدقيقة 74 موسيمانى لا يعرف الخسارة

وواصل موسيمانى أرقامه المميزة مع النادى الأهلى في المباريات الإقصائية، حيث خاض 11 مباراة إقصائية منذ توليه مهمة تدريب الأهلى خلفا للسويسرى رينيه فايلر، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراتين ولم يتذوق طعم الخسارة وتويج بالبطولتين التى قاد فيهما الأهلى.

جاءت نتائج الأهلى مع موسيمانى فى الأدوار الإقصائية بعد دور المجموعات كالتالى:

الوداد المغربى 0 /2 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2020

الأهلى 3/ 1 الوداد المغربى "إياب نصف النهائي" 2020

الأهلى 2/ 1 الزمالك "النهائي" 2020

الأهلى 2/ 0 صن داونز "ذهاب ربع النهائي" 2021

صن داونز 1 /1 الأهلى "إياب ربع النهائي" 2021

الترجى 0 /1 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/0 الترجى "إياب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/ 0 كايزر تشيفيز "النهائي" 2021

الأهلى 2/ 1 الرجاء المغربى "ذهاب ربع النهائى" 2022

الرجاء المغربى 1/ 1 الأهلى "إياب ربع النهائى" 2022

الأهلى 4 /0 وفاق سطيف "ذهاب نصف النهائي" 2022