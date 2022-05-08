شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: الأهلي لو كسبان 7 يجب أن يقاتل في الجزائر ولا أمان في الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى علاء ميهوب، نجم النادي الأهلي السابق، على الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق الأحمر أمام وفاق سطيف الجزائري في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعت الفريقين على استاد السلام وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

وقال ميهوب عبر قناة الأهلي: الأهلي لو كسبان 7 أهداف يجب أن يلعب هناك بجدية وحماس ولا تأمن للكرة إلا مع صافرة الحكم، بالتأكيد الأهلي فارق عن وفاق سطيف، ولو الأمور سارت بشكل طبيعي كان الأهلي كسب 7، لكن هناك فرصا ضائعة كثيرة وفرص في القائم.

وأضاف: الأهلي اليوم لم يهدر أي وقت مثلما كان يحدث في مباريات اليوم، بالعكس الأهلي قدر وفاق سطيف بشكل جيد، وبدأ بشكل جيد ولاعبنا وفاق سطيف بشكل صحيح، وبيرسي تاو هو نجم المباراة اليوم كان يلعب كرأس حربة صريح ومن خلفه باقي اللاعبين رأس حربة ثاني مثل طاهر وحسين، الأخطاء كانت قليلة، وعند فقد الكرة كنا نستعيدها بسرعة وحمدي فتحي وديانج كان أدائهما جيداً، والشناوي لم يختبر سوى بكرة جاءت من هفوة دفاعية.

واختتم: يجب أن نكمل على نفس الأداء في الجزائر، اليوم كان هناك بعض الأنانية أو الطمع من اللاعبين مثل حسين وتاو وطاهر وأفشة، لكن الملعب كان مفتوحاً وهذا يغري أي لاعب وظروف المباراة ساعدتنا.