شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ينعي شهداء الوطن في حادث غرب سيناء الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة علي العباسي، بخالص التعازي إلى الشعب المصري العظيم، وقواته المسلحة الباسلة، في شهداء الوطن، الذين استشهدوا اليوم في سبيل إعلاء راية الوطن الخفاقة.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

كان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قد أعلن عن إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وأكد المتحدث العسكرى في بيان رسمى، أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.