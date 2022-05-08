7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 7 / 5 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 5 / 2022 فى مقدمتها، اتحاد الكرة يضع خطة للمنتخبات الوطنية واختيار مدير فنى للجبلاية.

اتحاد الكرة يضع خطة للمنتخبات الوطنية واختيار مدير فنى للجبلاية

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بياناً حول وضع خطة للمنتخبات الوطنية المختلفة واختيار المدير الفني للجبلاية خلال المرحلة المقبلة.

الأهلى يضع قدما فى نهائى أبطال أفريقيا بعد تغلبه على وفاق سطيف برباعية

نجح فريق الأهلي في الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي وي السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى نهائي البطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي.

تكليف حازم إمام ومحمد بركات بملف اختيار المدير الفنى لاتحاد الكرة

أسند مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة، برئاسة جمال علام، ملف اختيار المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة إلى حازم إمام ومحمد بركات عضوى مجلس الإدارة.

المصرى يخطر اتحاد الكرة بخصم 25% من عقود لاعبى الفريق بعد واقعة التمرد

أخطر النادي المصري اتحاد الكرة بخصم 25% من عقود اللاعبين بعد واقعة تمردهم ورفضهم الانتظام فى معسكر الفريق، ويعقد مساء اليوم، السبت، مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية اجتماعاً مع معين الشعباني المدير الفني للفريق، لمعرفة مطالب المدرب التونسي وتحديد ملامح الفترة المقبلة، وحسم مصير بقائه مع الفريق بعد تصريحاته السابقة حول صعوبة استكمال مهمته مع المصري.

رمضان صبحى يعود لصفوف بيراميدز فى مواجهة المقاصة

يعود رمضان صبحى، جناح فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لصفوف فريقه فى مواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

رابطة الأندية تقرر الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء سيناء بمباريات الأسبوع الـ18

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، الوقوف دقيقة حدادا في جميع مباريات الأسبوع الـ18 من عمر الدوري المصري، على أرواح شهداء الواجب الوطني أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل الذين استشهدوا اليوم، إثر التصدي لمحاولة الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه غرب سيناء وإحباط محاولة تفجيرها من قِبَل العناصر الإرهابية الغاشمة.