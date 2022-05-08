شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الدور قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي الفوز على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت على استاد السلام.

وسجل بيرسي تاو هدف التقدم للأهلي برأسية، بعد استقباله عرضية متقنة من علي معلول في الدقيقة 30 من عمر المباراة، مستغلا خطأ مدافع الفريق الجزائري.

وأشهر تيسميا الطرد الأحمر، أمير القروي لاعب وفاق سطيف، بعد العودة إلى تقنية الفار؛ بسبب وجود تهور على قدم حسين الشحات في الدقيقة 33 من عمر المباراة، ليستكمل الفريق الجزائري المباراة بـ10 لاعبين.

وأهدر الشحات فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 من هجمة مرتدة، وسددها مباشرة على المرمى، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر، وحصل الأهلي على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 نتيجة عرقلة الشحات، ولكن لم يتعامل معها لاعبو الأهلي بشكل جيد وتعود الكرة للشحات الذي سددها على المرمى ولكن بعيدا عن الثلاث خشبات.

وسدد عبد القادر تصويبة مباشرة على مرمى سطيف في الدقيقة 45 من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة مدافع الفريق الجزائري ولكن مرت أعلى العارضة، وأهدر وفاق سطيف فرصة التعادل في الدقيقة 46 وسط دربكة بدفاع الأهلي بعد متابعة ركلة حرة مباشرة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وواصل الأهلي سيطرته على مجريات اللعب مع بداية الشوط الثاني وهدد مرمى وفاق سطيف في أكثر من مناسبة ولكن بدون فاعلية أمام المرمى، وسدد بيرسي تاو تصويبة على مرمى الفريق الجزائري ولكنها ارتطمت بالدفاع ووصلت سهلة في يد حارس المرمى.

وأحرز طاهر محمد هدف التعزيز للأهلي في الدقيقة 54 بعد متابعته تمريرة بيرسي تاو ووضعها رأسية في المرمى الجزائري، وهدد تاو مرمى وفاق سطيف في الدقيقة 57 ولكنها ارتطمت بالقائم وتحولت إلى ركلة مرمى.

وسدد طاهر محمد تصويبة قوية على مرمى وفاق سطيف في الدقيقة 61، ولكن أمسك بها سفيان خذايرية فيما أشار الحكم المساعد بتسلل على الأهلي، وأجرى الأهلي أول تغييراته بنزول محمد شريف ولويس ميكيسوني بدلا من طاهر محمد وحسين الشحات في الدقيقة 68 لتنشيط الشق الهجومي.

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 72 من هجمة منظمة للأهلي من الجبهة اليسرى، أنهاها شريف بعدما تسلم تمريرة سحرية من بيرسي تاو ووضعها أعلى حارس وفاق سطيف، وشارك محمد مجدي أفشة في الدقيقة 73 بدلا من حمدي فتحي.

وأجرى الأهلي تغييرا جديدا في الدقيقة 80 بنزول وليد سليمان بدلا من عبد القادر، وأهدر أفشة فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87 بعد استلامه تمريرة سحرية من وليد سليمان بعدما صوبها أعلى العارضة، وهدد وفا سطيف مرمى الشناوي في الدقيقة ى89 بتصويبة ولكنها مرت أعلى العارضة.

وأضاف بيرسي تاو الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 90 بعد متابعته لتمريرة محمد هاني السحرية من داخل منطقة الجزاء وسددها بيسراه في شباك الخذايرية، واستمر تفوق الأهلي حتى نهاية المباراة بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.