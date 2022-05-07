الامارات | الأهلي يقسو على وفاق سطيف برباعية ويقترب بشدة من النهائي الإفريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقسو على وفاق سطيف برباعية ويقترب بشدة من النهائي الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه العريض على ضيفه وفاق سطيف الجزائري 4 /صفر اليوم السبت في ذهاب المربع الذهبي للبطولة.

وعلى استاد السلام، حسم الأهلي الفوز بهدف في الشوط الأول وثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وتقدم المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو بهدف للأهلي في الدقيقة 30 ثم أضاف طاهر محمد طاهر الهدف الثاني في الدقيقة 54 وتكفل محمد شريف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72 ثم عاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الثواني الأخيرة.

ولعب وفاق سطيف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 لطردأمير قراوي.

ويحتاج الاهلي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق ثلاثة أهداف في مباراة الإياب الأسبوع المقبل، لكي يصبح على بعد خطوة واحدة فقط من حصد لقبه القاري الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخه.

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