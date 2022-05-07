الامارات | ليفربول يتعرض لضربة قوية في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتعرض لضربة قوية في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر ليفربول فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ولو مؤقتا، بعد تعادله 1 / 1 مع ضيفه توتنهام، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 36 من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، والذي يلعب غدا أمام ضيفه نيوكاسل.

على الجانب الأخر، رفع توتنهام رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال صاحب المركز الرابع والذي يلعب غدا مع ليدز يونايتد.

وتقدم توتنهام عن طريق نجمه الكوري هيونج سون مين في الدقيقة 56، قبل أن يدرك الكولومبي لويس دياز التعادل في الدقيقة 74.



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