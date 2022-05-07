الامارات | رسميا.. بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج بورتو بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه بنفيكا اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز اشتوريل برايا على موريرينسي 1 / صفر.

وأحرز بورتو اللقب الثالث له بالبطولة في آخر خمسة مواسم وهو اللقب ال30 له في تاريخ البطولة ليقلص الفارق مع بنفيكا صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (37 لقبا) .

ورفع بورتو رصيده إلى 88 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام سبورتنج لشبونة الذي لن يستطيع اللحاق برصيد بورتو حتى في حالة الفوز بالمباراتين المتبقيتين له في البطولة. وتجمد رصيد بنفيكا عند 71 نقطة في المركز الثالث.

وسجل زيدو سنوسي الهدف الوحيد للمباراة في الوقت بدل الضائع للمباراة.

واقترب موريرينسي خطوة جديدة وكبيرة من الهبوط رسميا لدوري الدرجة الثانية بخسارته صفر / 1 أمام مضيفه اشتوريل برايا.

وتجمد رصيد موريرينسي عند 26 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير ، ولم يعد بإمكانه خوض فعاليات دوري الدرجة الممتازة في الموسم المقبل إلا من خلال خوض ملحق الصعود والهبوط في نهاية الموسم الحالي.

ولكن الفريق قد لا يستطيع خوض هذا الملحق حال خسارته في المباراة المتبقية له في المسابقة هذا الموسم.

واستعاد اشتوريل برايا نغمة الانتصارات في المسابقة بعد أربع هزائم وتعادلين ورفع رصيده إلى 39 نقطة ليقفز إلى المركز السابع في جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل أندري فرانكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.

وأنهى برايا المباراة بعشرة لاعبين فقط اثر طرد لاعبه برناردو فيتال في الدقيقة 84 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

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