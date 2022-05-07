الامارات | برايتون يسحق مانشستر يونايتد وينهي آماله في التأهل لدوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يسحق مانشستر يونايتد وينهي آماله في التأهل لدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحق برايتون آند هوف ألبيون منافسه مانشستر يونايتد 4-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقضى تماما على آماله بشكل نهائي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل اليوم السبت.

وهذه الخسارة الخامسة على التوالي ليونايتد خارج أرضه بعد ظهوره مرة أخرى بشكل متواضع.

وحقق برايتون في المقابل فوزه الأول على أرضه منذ ديسمبر كانون الأول الماضي.

وبهذه النتيجة، تأكد فشل يونايتد صاحب المركز السادس في التأهل لدوري الأبطال، حيث يتأخر بخمس نقاط عن أرسنال رابع الترتيب قبل خوض مباراته الأخيرة في الموسم.

ويأتي برايتون، الذي يحاول إنهاء الموسم في النصف الأعلى من الجدول لأول مرة، في المركز التاسع بفارق خمس نقاط عن المركز المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، وقبل خوض آخر مباراتين.

وقال لويس دانك قائد برايتون "هذا يوم استثنائي. هذا منافس من طراز رفيع، ولقد تسببنا في إحباط مشجعينا في ملعبنا هذا الموسم، لذا هذه لحظة رائعة".

وافتتح موزيس كايسيدو أهداف برايتون بتسديدة من مدى بعيد عقب مرور 15 دقيقة من البداية، ليحرز هدفه الأول على الإطلاق مع ناديه.

وأضاف مارك كوكوريا الهدف الثاني بعد الاستراحة عن طريق تسديدة هائلة من الجانب الأيسر لتصبح النتيجة 2-صفر.

وسجل باسكال جروس الهدف الثالث بتسديدة قوية في شباك ديفيد دي خيا، قبل أن يختتم لياندرو تروسارد الأهداف.

وواصل برايتون صناعة الفرص أمام دفاع يونايتد المتواضع، لكنه لم يتمكن من الفوز بنتيجة أكبر.

وحاول يونايتد تقليص الفارق لكن روبرت سانشيز حارس برايتون أنقذ أكثر من محاولة خطيرة على مرمى.

ووضع يونايتد الكرة داخل الشباك بواسطة المهاجم البديل إدينسون كافاني لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

واستقبل يونايتد 56 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في أسوأ سجل للفريق في موسم واحد بالمسابقة.

وقال برونو فرنانديز لاعب وسط يونايتد "هكذا سارت النتيجة. هذا ليس جيدا على الإطلاق. لقد تفوق المنافس علينا. امتلك المنافس حلا طوال الوقت، وضغط علينا بشكل أفضل واستحق هذه النتيجة".

وأضاف لاعب الوسط البرتغالي "لقد استحق المنافس الفوز، ونحن نستحق الوجود في المركز الذي نقع فيه الآن".

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