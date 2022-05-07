شكاوى النصر تطرق كل الأبواب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل نادي النصر حالة استباقية وظاهرة لافتة بين الأندية السعودية، وذلك من حيث تقديم شكاوى في مختلف الاتجاهات بدءا بطرق باب الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، مرورا بعدد بالجهات العدلية والقضائية، كما أن رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر أعلن أخيرا أن ناديه بصدد تقديم شكوى إلى وزير العدل، وإلى رئيس الهيئة السعودية للمحامين، بسبب تجاوزات بعض المحامين ومحاولة استغلال تراخيصهم للتأثير على قرار غرفة فض المنازعات في قضيته ضد لاعب الهلال محمد كنو. وأصبح للنصر رقما قياسيا في تقديم الشكاوى، فخلال أقل من 5 أشهر فقط، رفع النصر نحو 11 شكوى بدءا من نوفمبر 2021 وحتى مارس 2022. وتوزعت شكاوى النصر بين اللاعبين والحكام والإداريين والمدربين. وتوزعت شكاوى النصر بين اللاعبين والحكام والإداريين والمدربين. جهات طرق بابها النصر شاكيا





رعاية الشباب سابقا وزارة الرياضة حاليا: شكا من تصريحات لاعب الهلال الروماني ميريل رادوي عن حسين عبدالغني، وتصرفات لاعب الهلال السويدي ويلهامسون تجاه لاعب النصر أحمد عباس.



اللجنة الأولمبية السعودية: شكوى ضد الأمين العام الأسبق للجنة السعودية للمنشطات بدر السعيد بحجة تجاوز التعاطي الإعلامي مع قضية لاعب الفريق السابق أحمد عباس.



وزارة الإعلام: شكوى ضد إعلامي رياضي بحجة تكراره الإساءات ضد النادي.



االتحاد السعودي لكرة القدم: شكوى ضد نادي الاتحاد والمدير التنفيذي لكرة القدم حامد البلوي والعب الفريق عبدالرزاق حمدالله وشكاوى أخرى كثرية.



محكمة التحكيم الرياضية الدولية )كاس(: احتج عىل عدم إنصافه من قبل الاتحاد الاسيوي في شكواه من عدم نظامية مشاركة بعض العبي بريسبوليس الإيراني ضده بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.



جهات رسمية: شكوى مغردين بحجة الإساءه للنادي.



وزارة الصحة: شكوى مستشفى سعودي لخرقه الخصوصية الطبية ونشر أخبار غير صحيحة عرب أحد موظفيه عن العب الفريق، البرازيلي أندرسون تاليسكا.



الاتحادان الإسباني والبرتغالي لكرة القدم: شكوى ضد الحكمين جيسوس مانزانو (ساحة) وهوغو فيريرا (VAR) بحجة إخفاقهما في مباراة الفريق أمام الاتحاد.



وزارة العدل، والهيئة السعودية للمحامين: تأكيد رئيس النادي مسلي آل معمر اللجوء إليهما لتقديم شكوى بسبب تجاوزات بعض المحامين ومحاولة استغلال تراخيصهم للتأثير على قرار غرفة فض المنازعات في قضية النادي ضد لاعب الهلال محمد كنو.



الاتحاد الدولي لكرة القدم: شكوى ضد لاعبه السابق عبدالرزاق حمدالله.



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