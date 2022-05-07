الاتفاق يفتح ملف الهلال بمعنويات الرباعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح المدير الفني لفريق الاتفاق، الفرنسي باتريس كارتيرون ملف مواجهة الأربعاء المقبل أمام الهلال في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث طالب كارتيرون لاعبيه خلال مران أمس بمضاعفة الجهود بعد الفوز على التعاون 4/ 0 بالجولة الـ26 من الدوري، وتحسين الفريق وضعه في سلم ترتيب الدوري بوصوله إلى النقطة الـ 27 في المركز الـ12.

من جانبها، حددت إدارة النادي أسعار تذاكر مواجهة الهلال، حيث سيكون سعر التذكرة العادية 75 ريالا، فيما سيكون سعر تذاكر المنصة الرئيسية 1500 ريال، بينما ستكون المنطقة الأخرى من المنصة بسعر 1200 ريال، على أن تكون الواجهة الرئيسة لجماهير الاتفاق بنسبة تزيد على 60%، بينما منحت جماهير الهلال المقاعد المتبقية لتوزع ببن الجهة اليمنى المحاذية للمنصة الرئيسة وجزء آخر بمقاعد الواجهة المقابلة للمنصة.

وأكد الرئيس التنفيذي بنادي الاتفاق معاذ العوهلي أهمية مواجهة الهلال، وضرورة مواصلة الصحوة التي حققها الفريق في مباراة التعاون الماضية، مشددا على أن الفوز العريض على التعاون سيكون دافعا معنويا للاعبين في مباراة الهلال.

وأضاف «الفوز على التعاون جاء نتيجة عمل دؤوب ومضاعف في معسكر أبوظبي خلال فترة التوقف الماضية، وهذه الانتصار منح اللاعبين الثقة لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة بدءا بالهلال».

وأردف «الفريق لا يزال في دائرة خطر الهبوط والمباريات المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد من الجميع ولدينا الثقة في جميع اللاعبين والجهاز الفني لتخطي هذه المعضلة، ونثق في وقفة جماهير فارس الدهناء مع الفريق في الفترة المقبلة».